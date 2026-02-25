¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ENHYPEN¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë5½µÏ¢Â³¤ÇÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£2·î24Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î²»³ÚÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡Ù¤¬È¯É½¤·¤¿ºÇ¿·¥Á¥ã¡¼¥È¡Ê2·î28ÆüÉÕ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ENHYPEN¤Î7th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE SIN¡§VANISH¡Ù¤¬¡Ö¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É200¡×75°Ì¤Ë¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥½¥ó¥Õ¥ó¡¢¥ß¥é¥Î¸ÞÎØÀ»²Ð¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÌöÆ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢Æ±¥Á¥ã¡¼¥È2°Ì¡Ê1·î31ÆüÉÕ¡Ë¤Ç½éÅÐ¾ì¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ëè½µ¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¤òÂ³¤±¡¢Àª¤¤¤ò°Ý»ý