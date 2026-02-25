¥³¥«¥¤¥ó¤ò½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥ë¡¼¥×¡ÖXG¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¡¢1Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¾ï½¬Åª¤Ë°ãË¡ÌôÊª¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖXG¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦SIMON¤³¤È¼ò°æ¤¸¤å¤ó¤ÛÍÆµ¿¼Ô¡Ê39¡Ë¤é4¿Í¤Ï°¦ÃÎ¸©Æâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢¥³¥«¥¤¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Î¼èºà¤Ç¡¢SIMONÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢1Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¥³¥«¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î°ãË¡ÌôÊª¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£