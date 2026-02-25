¿ô»ú¤ÎË¡Â§À­¤ò¸«È´¤¤¤Æ²ò¤¯¡ÖÇ¾¥È¥ì»»¿ô¥¯¥¤¥º¡×¡ª°ì¸«Æñ¤·¤½¤¦¤Ê3·å¤Î³Ý¤±»»¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ø¼°¤ò¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤¹¤ë¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ë²ò¤±¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÌäÂê¡§105¡ß105¤ÎÅú¤¨¤Ï¡©¼¡¤Î·×»»¼°¤ÎÅú¤¨¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£105 ¡ß 105 = ¢¢¥Ò¥ó¥È¡§100¤ò´ð½à¤Ë¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡ªÅú¤¨¤ò¸«¤ë¢­¢­¢­¢­¢­Àµ²ò¡§11,025Àµ²ò¤Ï¡Ö11,025¡×¤Ç¤·¤¿¡£¢§²òÀâ¼°¤òÊ¬²ò¤·¤Æ¡ÖÏÂ¤Èº¹¤ÎÀÑ¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö2¾è¤ÎÅ¸³«¡×¸ø¼°¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë