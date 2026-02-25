¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¿Íµ¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤±¤í¤±¤í¤±¤í¤Ã¤Ô¡É¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¡Ö¤±¤í¤±¤í¤±¤í¤Ã¤Ô ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤¬¡¢2·î²¼½Ü¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ªÊÛÅöÈ¢¤â¼ýÇ¼¤Ç¤­¤ë¥µ¥¤¥º´¶¡ª ¡ÖBIG¶ÒÃå¡×¤Ê¤ÉÁ´6¼ï¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¾ÜºÙ¢£¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¼ÂÍÑÅªº£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢1988Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍèÉý¹­¤¤À¤Âå¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¡È¤±¤í¤±¤í¤±¤í¤Ã¤Ô¡É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡¢Á´6¼ï¤ÎË¥À½¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£