¹â»Ô¼óÁê¤Ï»²±¡ÂåÉ½¼ÁÌä¤Ç¡¢¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥ÈÇÛÉÛ¤Ë´Ø¤·¡ÖÀ¯ÅÞ»ÙÉô¤«¤éµÄ°÷¸Ä¿Í¤Ø¤Î´óÉÕ¤È¤·¤ÆË¡Îá¾å¤âÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£