²£»³Î´²ð»áÆüËÜ¼è°ú½ê¥°¥ë¡¼¥×¡ÊJPX¡Ë¤¬¡¢»±²¼¤ÎÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Î¼ÒÄ¹¤ËÂçºå¼è°ú½ê¤Î²£»³Î´²ð¼ÒÄ¹¡Ê62¡Ë¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¿Í»ö¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬25Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£´ä±Ê¼é¹¬¼ÒÄ¹¡Ê64¡Ë¤ÏÂàÇ¤¤¹¤ë¡£¼ÒÄ¹¸òÂå¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¡£JPX¤¬25ÆüÃæ¤ËÀµ¼°È¯É½¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£²£»³»á¤Ï2020Ç¯10·î¤ËÅì¾Ú¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¡¢ºÇ¹â¾ðÊóÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCIO¡Ë¤È¤·¤ÆÉüµì¤äºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£