¥·¥ã¥ª¥ß¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê¾®ÊÆµ»½ÑÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ëÈ¯É½¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡ÖXiaomi 17 Ultra¡×¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤­¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¡Ø¤½¤Î¼Ì¤ê¡¢¥é¥¤¥«¡£¡ÙÅ¸～Xiaomi¿·À½ÉÊ¥®¥ã¥é¥êー～¤ò¡×3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤éKITTE´Ý¤ÎÆâ¤Î¥¢¥È¥ê¥¦¥à¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£ Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¼Ì¿¿²È¤ÎÄ¹»³°ì¼ù»á¡¢»ÔÀî½í»á¡¢¥³¥Ï¥é¥¿¥±¥ë»á¡¢¼ò°æµ®¹°»á¤¬¡ÖXiaomi 17 Ultra¡×¤Ç»£±Æ¤·¤¿ºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¹