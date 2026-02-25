23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¢V.LEAGUE MEN¡ÊV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎÄ¹ÌîGaRons¤Ï¡¢½ÕÆ£Þ«²ð¡Ê27¡Ë¤¬¿·¤¿¤Ë¥Áー¥à¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï22¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¡£ ½ÕÆ£¤Ï¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤Ç¹°Á°¹©¶È¹â¹»½Ð¿È¡£Åì³¤Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ï¥ô¥£¥¢¥Æ¥£¥ó»°½Å¤Ç¥×¥ìー¤ò¤·¡¢2024Ç¯¤«¤é¤ÏÂçÆ±ÆÃ¼ì¹ÝÃÎÂ¿¥ì¥Ã¥É¥¹¥¿ー¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2025Ç¯8·î¤Ë1¥·ー¥º¥ó¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ ½ÕÆ£¤Ï