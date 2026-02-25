2026Ç¯2·î23Æü¡¢IMARC Group¤¬ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·Ä´ºº¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¼ÂÀÓ¤«¤é2034Ç¯Í½Â¬¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤­¤ë¤¿¤á¡¢»ÜÀß±¿ÍÑ¤Î¸«Ä¾¤·»þ¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¿Í¼êÉÔÂ­¤È¾Ê¥¨¥ÍÂÐ±þ¤¬Æ±»þ¿Ê¹Ô¤¹¤ëº£¡¢·úÊª´ÉÍý¤ÎÌò³ä¤¬ÊÝ¼éÃæ¿´¤«¤é·Ð±Ä»Ù±ç¤Ø¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù IMARC Group¡ÖÆüËÜ¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»Ô¾ìÄ´ºº¡×    »Ô¾ìµ¬ÌÏ¡Ê2025Ç¯¡Ë¡§928²¯2,200ËüÊÆ¥É