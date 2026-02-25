°åÎÅµ¡´Ø¤Î·Ð±Ä²þÁ±¤È¸¦µæ¹âÅÙ²½¤òÆ±»þ¤Ë¿Ê¤á¤ë¡¢¿·¤·¤¤¥Ç¡¼¥¿Ï¢·È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÙ»ÎÄÌJapan¤ÈJMDC¤Ï2026Ç¯1·î5Æü¤«¤é¡¢Æ¿Ì¾²Ã¹©¤·¤¿°åÎÅ¥Ç¡¼¥¿¤ÎÍø³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨¶È¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÂ±¡¡¢¸¦µæµ¡´Ø¡¢¹ÔÀ¯¡¢À½Ìô´ë¶È¤Þ¤Ç¤ò¤Ä¤Ê¤°½Û´ÄÀß·×¤¬¸«¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡ù ÉÙ»ÎÄÌJapan¡ßJMDC¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê°åÎÅÂÎÀ©¤Ë¸þ¤±¤¿°åÎÅ¥Ç¡¼¥¿Íø³èÍÑ¶¨¶È¡×    ¶¨¶È³«»ÏÆü¡§2026Ç¯1·î5ÆüÈ¯É½Æü¡§2026Ç¯2·î5ÆüÄó¶¡ÂÐ¾Ý¥Ç¡¼