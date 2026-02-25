NTT¥É¥³¥â¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡Ö¥É¥³¥âMAX¡×¤¬¡¢ËÜÆü25Æü¤Ë²þÄê¤µ¤ì¤¿¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ÎÁ¶â¤ä¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿±ÇÁü¥µー¥Ó¥¹¤¬³È½¼¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥é¥¤¥Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤Ê¤É¡È¥É¥³¥âMAX¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÅµ¡É¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£ ¤³¤Î¡È¥É¥³¥âMAX¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÅµ¡É¤È¤Ï°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢¥³¥ó¥·¥åー¥Þ¥µー¥Ó¥¹¥«¥ó¥Ñ¥ËーÅý³çÄ¹¤Î²£ÆâÄ÷ÌÀ»á¤«