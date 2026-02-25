KDDI¤È²­Æì¥»¥ë¥éー¤Ï¡¢au¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤È¤·¤Æ¡¢µþ¥»¥éÀ½¤Î¡ÖTORQUE¡Ê¥È¥ë¥¯¡Ë G07¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£3·î18Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢Í½Ìó¼õÉÕ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ Å¥¿å¤Ø¤ÎÍî²¼¤âOK¡¢ËÜÂÎÂ¦ÌÌ¤Ï¹õ°ì¿§¤Ç¥«¥éー¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤ä¤¹¤¯ ¡ÖTORQUE G07¡×¤Ï¡¢½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤«¤é°ú¤­Â³¤­ËÉ¿å¡¦ËÉ¿Ð¡¦ÂÑ¾×·âÀ­Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢¥·¥êー¥ººÇÂ¿¤È¤Ê¤ë37¹àÌÜ¤Î»î¸³¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢²á¹ó¤Ê»ÈÍÑ¾ò·ï¤Ë¤ª¤±¤ë¿®ÍêÀ­¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤¿°ì