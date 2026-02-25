¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥­¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤Ë¡¢¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«Àï·ç¾ì¤Î²ÄÇ½À­¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£24Æü¡¢Âç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¡ØESPN¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¡¦¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§¡¼¥º¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤ò1¡Ý0¤ÇÀè¾¡¤·¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È16¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¤Æ25Æü¤ËËÜµòÃÏ¡Ø¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¥¦¡Ù¤Ç¤Î¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¤ËÎ×¤àÍ½Äê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¨