¢¡¡ÚÂ¢Á°?ÀõÁð¶¶¥¨¥ê¥¢¡Û1Çñ¤¹¤ë¤È¤ª¤â¤·¤í¤¤¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤Î¤½¤ÎÀè¤Ø¸Å¤¤·úÊª¤È¿·¤·¤¤Å¹¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦¡¢Â¢Á°¤«¤éÀõÁð¶¶¤Ø¡£Ãë´Ö¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï³¹¤ÎËÜ¼Á¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£»þ´Ö¤È¤È¤â¤ËÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ë³¹¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¡ÈÇñ¤Þ¤ë¡É¤³¤È¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡©MIA MIA Kuramae¡¿ÅìÄ¹ºê¤Ë¼¡¤®¡¢2025 Ç¯¤Ë³«Å¹¤·¤¿2Å¹ÊÞÌÜ¤Ï¡¢ÀºÊÆÅ¹¤ò²þÁõ¤·¤¿¥«¥Õ¥§¡õ½É¡£¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤Ï¡¢¥ô¥©¡¼¥ó¤µ¤ó¤¬·É°¦¤¹¤ë¡ÖKOFFEE MAMEYA¡×¤è¤ê¼è¤ê´ó¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç»Å¾å¤²