¹âÎð¼Ô¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó°ì¼¼¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â³Û¤Èµ¶¤Ã¤ÆÇä¤ê¤Ä¤±¡¢¸½¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇË½ÎÏÃÄ´´Éô¤éÃË9¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¡£1ÅÔ3¸©¤Î39¿Í¤«¤é·×Ìó7²¯4500Ëü±ß¤òº¾¼è¤·¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤ë¡£