±Ñ¹ñ¤Î¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¡á2025Ç¯4·î/Max Mumby/Indigo/Getty Images/File¥í¥ó¥É¥ó¡ÊCNN¡Ë¸øÌ³¾å¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿±Ñ¹ñ¤Î¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¤Ï¤¤¤Þ¡¢ËÇ°×ÆÃ»È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ä¡¢À­ÈÈºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¸ûÎ±Ãæ¤Ë»àË´¤·¤¿ÊÆÉÙ¹ë¡¢¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È¤Î¸òÍ§¤Ë´Ø¤·¤Æ¿ô¡¹¤Îµ¿ÏÇ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ¿ÏÇ¤Ï¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»áÂð¤òË¬Ìä¤·¤¿»þ¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤ä¡¢Æ±»á¤ÎÅ¡ÂðÂÚºß»þ¤Ë±Ñ·Ù»¡¤Ë¤è¤ë·Ù¸î¤ò¼õ¤±¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¡£¥¢¥ó¥É¥ë¡¼