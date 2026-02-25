¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢Á°»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó´ÆÆÄ¤Î·ª»³±Ñ¼ù»á¡Ê64¡Ë¤ÎË¬Ìä¤ò¼õ¤±¤¿¡£WBC23Ç¯Âç²ñ¤Ç»Ø´ø´±¤È¼çË¤¤Î´Ø·¸¤ÇÀ¤³¦°ì¤òÃ£À®¡£ºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¡£¥á¥¸¥ã¡¼¡¢¤½¤·¤ÆWBC¤Ç¤Î³èÌö¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤»¤ºÂÇ·âÎý½¬¤Ê¤É·Ú¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÄ´À°¤·¤¿¡£