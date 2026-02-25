¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤Ç³«¤«¤ì¤¿°ÂÁ´ÊÝ¾ãÄ´ºº²ñ¤Î²ñ¹ç¡á25Æü¸áÁ°¡¢Åìµþ¡¦±ÊÅÄÄ®¼«Ì±ÅÞ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÄ´ºº²ñ¤Ï25Æü¡¢ÅÞËÜÉô¤Ç²ñ¹ç¤ò³«¤­¡¢À¯ÉÜ¤¬¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëËÉ±ÒÁõÈ÷ÉÊ¤ÎÍ¢½Ð¥ë¡¼¥ë´ËÏÂ¤Ë¸þ¤±¤¿Äó¸À°Æ¤òÎ»¾µ¤·¤¿¡£3·î¾å½Ü¤Ë¤âÀ¯ÉÜ¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¡£Äó¸À°Æ¤Ç¤Ï¡¢ÀïÆ®µ¡¤ä¸î±Ò´Ï¤Î¤è¤¦¤ÊÉð´ï¤ÎÍ¢½Ð¤ò¸¶Â§ÍÆÇ§¤¹¤ë¡£¡Ö¸½¤ËÀïÆ®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¹ñ¡×¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤Ë¤âÍ¾ÃÏ¤ò»Ä¤¹¡£Í¢½Ð¤Î²ÄÈÝ¤Ï¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¡ÊNSC¡Ë¤Ç¿³ºº¤¹¤ë¡£À¯ÉÜ¤ÏÄó¸À¤ò´ð¤Ë