25Æü¸áÁ°¤ÎÅìµþ³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¡¢1¥É¥ë¡á155±ßÂæ¸åÈ¾¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤¿¡£¸áÁ°10»þ¸½ºß¤ÏÁ°ÆüÈæ43Á¬±ß¹â¥É¥ë°Â¤Î1¥É¥ë¡á155±ß67¡Á68Á¬¡£¥æ¡¼¥í¤Ï55Á¬±ß¹â¥æ¡¼¥í°Â¤Î1¥æ¡¼¥í¡á183±ß33¡Á38Á¬¡£Á°Æü¤Ë±ß°Â¥É¥ë¹â¤¬¿Ê¤ó¤ÀÈ¿Æ°¤Ç¡¢»ý¤Á¹â¤òÄ´À°¤¹¤ë¤¿¤á¤Î±ßÇã¤¤¥É¥ëÇä¤ê¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜ¡¢Æü¶ä¤Ë¤è¤ë°ÙÂØ²ðÆþ¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤â°ú¤­Â³¤­¹â¤¤¤è¤¦¤À¡×¡Ê³°°Ù¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£