¥·¥ê¡¼¥ºÃÂÀ¸25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¿ù²¼±¦µþ¡Ê¿åÃ«Ë­¡Ë¡ßµµ»³·°¡Ê»ûÏÆ¹¯Ê¸¡Ë¤Î¡È²«¶â¥³¥ó¥Ó¡É¤¬ÄÌ»»11¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØÁêËÀ season24¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¸å9¡§00¡Ë¤¬¡¢25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£Âè17ÏÃ¡ØØ¨¤Î²ê¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤ÎÌ¡²è¸¶ºî¼Ô¤Î»à¤ÎÆæ¤òÄÉ¤¦¡£¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û¤¤¤Ä¤â¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬°ã¤¦¡ªÍ­Ì¾·Ý¿Í¤¬¡ØÁêËÀ¡Ù¥²¥¹¥È½Ð±éË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ì¡²è¸¶ºî¼Ô¤ÎÄ¤Ìä¤ËË¬¤ì¤¿µµ»³·°¡Ê»ûÏÆ¹¯Ê¸¡Ë¤Ï¡¢¤½¤Îµ¢Ï©¡¢Æ¬Éô¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢°Õ