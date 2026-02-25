´¨¤¤µ¨Àá¤ËÎø¤·¤¯¤Ê¤ëÆéÎÁÍý¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥«¥í¥êー¤Ë¤ÏÂç¤­¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿å¿æ¤­¤ä¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤Ï300～450kcalÄøÅÙ¤È¹µ¤¨¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤­¾Æ¤­¤ä¤â¤ÄÆé¤Ï700～900kcal¤ËÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹ー¥×¤Î¥Ùー¥¹¤ä¶ñºà¤ÎÁª¤ÓÊý¼¡Âè¤Ç¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿·ò¹¯Åª¤Ê¿©»ö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢ÆéÎÁÍý¤Î¥«¥í¥êーÈæ³Ó¤äÄã¥«¥í¥êー¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÍýÍ³¡¢¶ñ