¢¡Îò»ËÅª¤ËÉ¬Á³¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤È¥Ð¥ê¥åー³ô¤Î¥Ð¥ê¥å¥¨ー¥·¥ç¥óÄ´À° ÊÆ¹ñ´ë¶È¤Î2025Ç¯12·î´ü·è»»¤¬¤Û¤Ü½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£Â­¤â¤È¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Õ¥£¥»¥ó¥È¡¦¥»¥Ö¥ó¡ÊM£·¡Ë¤Î³Æ¼Ò¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È ¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à ¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È ¡¢¥á¥¿¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥º ¤¬ÆðÄ´¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë ¡¢¥Æ¥¹¥é ¤¬¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤È¡¢ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤ÊÀª¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê