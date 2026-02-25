2026Ç¯3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦8Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËËüÇîµ­Ç°¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥µ¥¤¥¯¥ë¥â¡¼¥É¥é¥¤¥ÉÂçºå2026¡×¤Ë¡¢¥­¥ã¥Ë¥ª¥ó¤¬½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¥¨¥¢¥í¡¼¥ÉCFR¡×¡Ö¥¨¥¢¥í¡¼¥ÉCF SLX¡×¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥ÈCFR¡×¤Î»î¾èÂÎ¸³¤Ë²Ã¤¨¡¢¾·ÂÔ·ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¡£ÃêÁª¤Ç10Ì¾¤Ë¾·ÂÔ·ô¤¬Åö¤¿¤ë¤¿¤á¡¢½Õ¤Î¥é¥¤¥É¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÁá¤á¤Ë²¡¤µ¤¨¤¿¤¤ÁØ¤Ë»É¤µ¤ë´ë²è¤Ç¤¹¡ª ¥­¥ã¥Ë¥ª¥ó¡Ö¥µ¥¤¥¯¥ë¥â¡¼¥É¥é¥¤¥ÉÂçºå2026¾·ÂÔ·ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó