2026Ç¯3·î2Æü10»þ¡¢°¦ÃÎ¸©Ä¹µ×¼ê»ÔºîÅÄ¤Ë24»þ´Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¡ÖECOFIT24 Ä¹µ×¼êÅ¹¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£·î³Û2,980±ß¡ÊÀÇ¹þ3,278±ß¡Ë¤Ç»È¤¨¤ëÎÁ¶âÀßÄê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Þ¥·¥ó40Âæ°Ê¾å¤ò¤½¤í¤¨¤¿¹½À®¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥×¥óÁ°¤Î2·î27Æü¡Á3·î1Æü¤Ë¤ÏÌµÎÁ¸«³Ø²ñ¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢Æþ²ñÁ°¤Ë»ÜÀßÆ°Àþ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤­¤ë¿·Å¹ÊÞ¤Ç¤¹¡£ ECOFIT24¡ÖÄ¹µ×¼êÅ¹¥ª¡¼¥×¥ó¡×    ¥ª¡¼¥×¥óÆü»þ¡§2026Ç¯3·î2Æü¡Ê·î¡Ë10:00½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ä¹µ×¼ê»Ô