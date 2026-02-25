¿Í¸¢ÃÄÂÎ¡Ö¥¤¥é¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤ÏNHK¤Î¥Æ¥Ø¥é¥ó»Ù¶ÉÄ¹¤¬¥¤¥é¥óÅö¶É¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¥Æ¥Ø¥é¥ó»ÔÆâ¤Î·ºÌ³½ê¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈSNS¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£