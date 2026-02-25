ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½(¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó)¤Ï3·î¤«¤é¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ËÎ×¤à¡£24Æü¤Ë¤ÏGKÂç·§°«(INAC¿À¸Í¥ì¥ª¥Í¥Ã¥µ)¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼èºà¤Ë»²²Ã¡£¡Ö¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç90Ê¬¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£È×ÀÐ¤ÊGK¥Á¡¼¥à¤Î°ì¿Í¤À¡£GK»³²¼°ÉÌé²Ã(¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£)¡¢GKÊ¿ÈøÃÎ²Â(¥°¥é¥Ê¥À)¤È¤È¤â¤Ë¸¦ïÓ¤òÂ³¤±¤ë21ºÐ¤Ï¡¢¤½¤Î2¿Í¤«¤é¤Î»É·ã¤âÂç¤­¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¶á¤¯¤Ë¾å¼ê¤ÊÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«½¬¤¤¤Ê¤¬¤é¤â