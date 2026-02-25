Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¡¢¥Ç¥£¥¹¥³¤Ê¤ÉÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ´ØÏ¢³ô¤ËÅê»ñ»ñ¶â¤¬Î®Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¡¦¥Þ¥¤¥¯¥í¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥·¥º¡ãAMD¡ä¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ë¡ãINTC¡ä¤¬ÂçÉý¹â¤ËÇã¤ï¤ì¤¿¤Î¤ò¤Ï¤¸¤áÈ¾Æ³ÂÎ¥»¥¯¥¿ー¤¬¹â¤¯¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢È¾Æ³ÂÎ³ô»Ø¿ô¡Ê£Ó£Ï£Ø»Ø¿ô¡Ë¤ÏÈ¿È¯¤·»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÅìµþ»Ô¾ì¤Ç¤âÆ±´ØÏ¢¤Î¼çÎÏÌÃÊÁ¤òÃæ¿´¤ËÊª¿§¤ÎÌ·Àè¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ»þ´Ö¤¢¤¹ÁáÄ«¤Ë¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¤Î£±