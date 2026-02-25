¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û YOASOBI¤¬¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö7·î31Æü¤«¤é8·î2Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¥«¥Ê¥À¡¦¥â¥ó¥È¥ê¥ªー¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ØOSHEAGA¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ ¢£YOASOBI¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö7·î31Æü¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥«¥Ê¥À¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÃíÌÜ YOASOBI¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö7·î31Æü¤Ë½Ð±é¤·¡¢J-POP¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é½Ð±é¡¢¤µ¤é¤Ë¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥«¥Ê¥À¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¡£ Æ±