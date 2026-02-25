25Æü´ó¤êÉÕ¤­¤Î¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡ÊETF¡Ë¤ª¤è¤Ó»Ø¿ôÏ¢Æ°¾Ú·ô¡ÊETN¡Ë¤ÎÇäÇã¾õ¶·¤Ï¡¢9»þ16Ê¬»þÅÀ¤ÇETF¡¦ETN¹ç·×¤ÎÇäÇãÂå¶â¤¬Á°ÆüÆ±»þ¹ïÈæ1.5¡ó¸º¤Î670²¯±ß¡£¤¦¤Á¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëETF¡Ê¥Ù¥¢ETF¡¦¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸ETF¤ò´Þ¤à¡Ë22ÌÃÊÁ¤ÎÇäÇãÂå¶â¤ÏÆ±15.5¡óÁý¤Î505²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¸ÄÊÌ¤Ç¤Ï¾å¾ì¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥ÉÆü·ÐÈ¾Æ³ÂÎ³ô ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë£ØÈ¾Æ³ÂÎ¡¦¥È¥Ã¥×£±£°－ÆüËÜ³ô¼°£Å£Ô£Æ ¡¢£Ï£î£å£Å£Ô£ÆÆüËÜ¹ñºÄ