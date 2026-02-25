¡ÖAI¤Ë»Å»ö¤òÃ¥¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Íºà¤«¡£Ê¸É®²È¤Î¸æÅÄ»û·½¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÏ«Æ¯»Ô¾ì¤Ï¤¤¤Þ·àÅª¤Ê¹½Â¤ÅªÊÑ²½¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¹â¹»¤ÎÉáÄÌ²Ê¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Ê¸·Ï¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊµìÍè¤Î¥ë¡¼¥È¤òÁª¤Ö¤È¡¢¤¢¤È¤ÇÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿Khanchit Khirisutchalual¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹ - ¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿Khanchit Khirisutchalual¢£ENEOS¤Î¿·Â´ºÎÍÑ°ìÉô¸«Á÷¤ê¤Ï¡ÖÍ½¹ðÊÔ¡×ENEOS¥Û