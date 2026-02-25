¶ìÀï¤¹¤ë¥Õ¥¸¤Î¥É¥é¥Þ°ìÏ¢¤ÎÉÔ¾Í»ö¤«¤é¤ÎºÆÀ¸¡¦²þ³×¤òÌÜ»Ø¤¹¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤À¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥àÂÓ¡ÊGPÂÓ¡¢¸á¸å7¡Á11»þ¡Ë¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤¬¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2·î18Æü¤Þ¤Ç¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿GPÂÓ¤Î¤½¤Î»þÅÀ¤Þ¤Ç¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÀäÌ¯¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡ªÍ­Ç½¤ÊÁªµó»²ËÅ¤Ë½îÌ±ÇÉÅÔÃÎ»ö¸õÊä¡©·î9ÏÈ¡Ö¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡×¼ç±é¡¦¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê27¡ËÂè5ÏÃ¤Þ¤Ç¤ÎÊ¿¶Ñ¤¬6.2%²Ð9ÏÈ