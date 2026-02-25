¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤¬24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥ºÀïÁ°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢Äê°ÌÃÖ³ÎÊÝ¤òÁÀ¤¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¶â·ÅÀ®¡Ê¥­¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¡Ë¤ÎÀ®Ä¹¤òÇ§¤á¤¿¡£º£¥­¥ã¥ó¥×¤Ç¤Î°õ¾Ý¤òÌä¤ï¤ì¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÊÑ²½µå¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Î²¼¤Ë³°¤ì¤ëµå¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Â®µå¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï¤â¤È¤â¤È¶¯¤¤¤¬¡¢ÂÇ·âÌÌ¤Ç¤Î¼åÅÀ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤