¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¡Ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½FWÂç¶¶Í´µª¤¬¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ëº£µ¨¥ê¡¼¥°8¥´¡¼¥ëÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£EFL¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×Âè34Àá¤¬24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¤ÈÂÐÀï¡£Âç¶¶¤È¤È¤â¤ËÆüËÜÂåÉ½MF¿¹²¼Î¶Ìð¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹ç¤Ï³«»ÏÁá¡¹¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤ÎÆüËÜ¿Í¥³¥ó¥Ó¤¬Ì¥¤»¤ë¡£6Ê¬¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°±¦¤ÇÌ£Êý¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò°ú¤­½Ð¤·¤¿¿¹²¼¤¬Áê¼êDF¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¿¯Æþ¡£Ãæ¤Î¾õ¶·¤ò