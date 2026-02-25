Photo: Xeniia X/ Shutterstock.com Ç»¸ü¤Ê3Æü´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£Apple¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¤Ï3·î4Æü¤ËÊ£¿ô¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤ÇÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Special Apple Experience¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤Ë¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó¤Î¾ì¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¤ÎÍ½ÁÛ¤â¤Ç¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°¤Î¤É¤³¤«¤·¤é¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿·À½ÉÊ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Apple¤ÎNewsroom¤Ç