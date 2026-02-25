¹õÎµ¹¾¾Ê¥Ï¥ë¥Ó¥ó»Ô¤ÎÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎÉ¹Àã¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡ÖÂè27²ó¥Ï¥ë¥Ó¥óÉ¹ÀãÂçÀ¤³¦¡×¤Ï21Æü¡¢ÊÄ±à¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2025Ç¯12·î17Æü¤Î³«±à¤«¤éÊÄ±à¤Þ¤Ç¤Î65Æü´Ö¤Ç¡¢±ä¤Ù306Ëü¿Í¤¬Íè±à¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤Ë¤¢¤ëÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¼¼ÆâÉ¹Àã¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤È¤Ê¤ë¡ÖÌ´¸¸É¹Àã´Û¡×¤Î±Ä¶È¤¬22ÆüÀµ¸á¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿ÍÌ±ÌÖ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£20Æü¤È21Æü¤Ëµ¤²¹¤¬µÞ¾å¾º¤·¡¢²áµîºÇ¹â¤òµ­Ï¿¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢¥Ï¥ë¥Ó¥óÉ¹ÀãÂçÀ¤³¦¤ÎÉ¹¤äÀã¤Çºî¤é¤ì¤¿·Ê´Ñ¤Î