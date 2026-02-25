Åìµþ»Ô¾ì¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê»ñ¸»¹ñÄÌ²ß¡Ë ¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ ¥ªー¥¸ー¥É¥ë ½ªÃÍ0.7058¹âÃÍ0.7074°ÂÃÍ0.7027 0.7126¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 0.7100Äñ¹³2 0.7079Äñ¹³1 0.7053¥Ô¥Ü¥Ã¥È 0.7032»Ù»ý1 0.7006»Ù»ý2 0.6985¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯ ¥­ー¥¦¥£¥É¥ë ½ªÃÍ0.5966¹âÃÍ0.5974°ÂÃÍ0.5943 0.6010¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 0.5992Äñ¹³2 0.5979Äñ¹³1 0.5961¥Ô¥Ü¥Ã¥È 0.5948»Ù»ý1 0.5930