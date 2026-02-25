・ＮＹダウ４９１７４．５０（＋３７０．４４） 高値４９２９５．２１ 安値４８７５２．７４ ・Ｓ＆Ｐ５００６８９０．０７（＋５２．３２） ・ナスダック総合指数２２８６３．６８（＋２３６．４０） 出所：MINKABU PRESS