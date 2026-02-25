[2.24 ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ó¥·¥Ã¥×Âè34Àá ¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó 5-0 QPR]EFL¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×(¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô)¤Ï24Æü¤ËÂè34Àá¤ò¹Ô¤¤¡¢MF¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤ÈFWÀÆÆ£¸÷µ£¤¬½êÂ°¤¹¤ëQPR¤¬ÂÐÀï¤·¡¢¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤¬5-0¤Î´°Éõ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¾¾ÌÚ¤Ï4-2-3-1¤Î±¦¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¡¢ÀÆÆ£¤Ï4-4-2¤Îº¸¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Î°ÌÃÖ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£Á°È¾9Ê¬¤Ë»î¹ç¤òÆ°¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¥Û¡¼¥à¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤À¤Ã¤¿¡£MF¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥Ë¥ó¥°¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤òPA¼êÁ°¤Ç¼õ¤±