２４日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比３７０．４４ドル高の４万９１７４．５０ドルと反発した。ＡＩ脅威論を背景に直近で下げが顕著だったソフトウェア関連株の一角に見直し買いが入った。メタ・プラットフォームズ＜META＞がアドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞とＡＩ半導体の調達契約を結んだと発表したことを受け、ＡＭＤが急伸したことも、投資家心理を上向かせた。 セールスフォース＜C