・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝６５．６３ドル（－０．６８ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝５１７６．３ドル（－４９．３ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝８７４５．７セント（＋９３．４セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５６７．５０セント（－２．００セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４２７