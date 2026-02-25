ATXオープン大会期間：2026年2月24日～2026年3月2日開催地：アメリカ オースティン, テキサスコート：ハード（屋外）結果：[鮎川 真奈 / 森崎 可南子] 0 - 0 [イバナ コーリー / カルメン コーリー] 試合の詳細データはこちら≫ ATXオープン第2日がアメリカ オースティン, テキサスで行われ、女子ダブルス1回戦で、鮎川 真奈 / 森崎 可南子とイバナ