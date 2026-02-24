I-ne¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥ß¥Ë¥Þ¥ëÈþÍÆ²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥µ¥í¥Ë¥¢¡ÊSALONIA¡Ë¡×¤¬¡¢¥Ú¥ó·¿Èþ´é´ï¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹¥«¥ì¥ó¥È¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¡×¡Ê1Ëü3200±ß¡Ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£3·î2Æü¤«¤é½ç¼¡Å¹Æ¬¤Ç¼è¤ê°·¤¦¤Û¤«¡¢3·î3Æü¤«¤é¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¡¢Amazon¡¢Yahoo¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç½ç¼¡ÈÎÇä¤¹¤ë¡£¡Ú²èÁü¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë¡Û¿·ºî¤Ï¡¢¡ØËèÆü3Ê¬¤Ç1¥µ¥¤¥º¥À¥¦¥ó¡ª¼«Ê¬¤Ç°é¤à¡Ö½÷Í¥¾®´é¡×¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢Âå´±»³»³¸ýÀ°¹ü±¡¤Î±¡Ä¹ »³¸ýÎÉ½ã»á¤¬´Æ½¤¡£