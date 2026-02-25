大阪3月限ナイトセッション 日経225先物57990+650 （+1.13％） TOPIX先物3854.5+34.0 （+0.88％） シカゴ日経平均先物57955+615 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 24日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇。AI（人工知能）の進化が事業機会を奪うとの「AI脅威論」を背景に売られていたIBM やセールスフォース が買い戻された。メタプラッ