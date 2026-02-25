きょう25日放送のMBSテレビ『水野真紀の魔法のレストラン』（毎週水曜後7：00※関西ローカル）では、「人気うどん店 店主が自分の店以外に選ぶ、大阪ホンマに美味しいうどんランキング」を届ける。【番組カット】大阪”うどんランキング”でランクインした「本気のカレーうどん」番組では、大阪の名店の店主にアンケート調査を実施。実は関西のうどん業界は毎年、盛大な新年会「新麺会」が行われるほど、師弟関係や横のつ