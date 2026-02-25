インテル・ミラノを破って16強入りし、喜ぶボデグリムトの選手たち＝ミラノ（AP＝共同）【ロンドン共同】サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）は24日、各地で決勝トーナメント進出を懸けたプレーオフ第2戦が行われ、初出場のボデグリムト（ノルウェー）がアウェーで前回準優勝のインテル・ミラノ（イタリア）を2―1で破り、2戦合計5―2で16強入りした。アトレチコ・マドリード（スペイン）はクラブ・ブリュージュ（ベルギ