25日早朝、岐阜県高山市の国道158号で土砂崩れが発生し、通行ができなくなっています。1人が搬送されたということです。 消防と高山土木事務所によりますと、高山市丹生川町塩屋の国道158号で25日午前5時22分ごろ、「土砂崩れが起きている」と通報がありました。 通報者は、走行中に車で土砂に乗り上げたとみられ、病院に搬送されたということです。 けがの程度などはわかっていません。 道路を土砂が覆い、通行でき