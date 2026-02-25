ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５３）が２４日（日本時間２５日）、ＷＢＣ韓国代表の金慧成（キム・ヘソン）内野手（２７）について言及した。メジャー１年目だった昨季からの進化について「変化球への対応が良くなり、ストライクゾーンより下のボールを追いかけなくなった。彼は以前から速球には対応できていたと思う。打ち取るための穴のようなもの（苦手な部分）がいくつかあったが、彼はそれらを埋めてきたと思う。まだ時