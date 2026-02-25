神奈川県警の交通違反不正取り締まり問題で24日、県警は幹部などを集めた臨時の会議を開いた。会議は交通部の幹部や警察署の交通課長などを集めて行われた。今村本部長は「取り締まりに対する信頼を大きく損なう」とした上で、悲惨な事故を減らすために「取り締まりの原点に立ち戻ってほしい」と述べた。約2700件の交通違反取り消し反則金返還へ問題は神奈川県警第2交通機動隊の巡査部長ら7人が、スピード違反などの取り締まりで交