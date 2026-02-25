【ワシントン共同】米国のヘルバーグ国務次官（経済担当）は24日、下院外交委員会公聴会で、トランプ政権の対中政策について「建設的な関係を築きたいが、中国を信用していないのも事実だ」と述べた。中国に対抗するため、日本や台湾、オーストラリアなどと人工知能（AI）や半導体のサプライチェーン（供給網）を再構築する重要性を訴えた。ヘルバーグ氏は、中国が過剰生産によって電気自動車（EV）や通信機器などを安価に輸出