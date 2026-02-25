ロシア軍のウクライナ侵攻から4年を迎える24日、イギリス政府はロシアに対してこれまでで最大規模の制裁を行うと発表しました。イギリスによる新たなロシアへの制裁は、世界最大級の石油パイプライン企業「トランスネフチ」への措置を含む約300件で、主にエネルギー関連での取り締まりを強化しました。ロシアは、これまでの国際的な制裁により4500億ドル（日本円にして約70兆円）を失い、ロシアの石油収入は2020年以来で最低水準と